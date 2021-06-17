شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد محمد عواد من قائمة مباراة أسوان واستدعاء أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، خروج محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض، من قائمة لقاء أسوان المقرر إقامتها فى السابعة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة، حيث يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الثلاثة نقاط لاستمرار تصدره لجدول ترتيب المسابقة الذى يسعى لتحقيق لقبها هذا الموسم، فيما يحاول الفريق الأسونى تحقيق المفاجأة على حساب الأبيض واقتناص الثلاثة نقاط فى المباراة المرتقبة بينهم.

وكشف الجهاز الفنى للزمالك عن سبب الخروج، حيث جاء بسبب شكوى الحارس من بعض الآلام فى البطن، وفضل الجهاز الفنى بالتنسيق مع الجهاز الطبى إراحة اللاعب، وخروجه من قائمة اللقاء، وقام الجهاز الفنى باستدعاء محمد أبو جبل حارس الفريق لقائمة اللقاء بدلا من محمد عواد.

يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

يذكر، أن الزمالك تعادل مع وادى دجلة سلبيًا فى أخر مباراة خاضها قبل التوقف الدولى فى الفترة الماضية، حيث جمعت بينهما مساء يوم 30 من شهر مايو الماضى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، فيما كانت أخر مباراة خاضها فريق أسوان قبل خوض مباراته أمام الزمالك اليوم، أمام المصرى البورسعيدى، يوم 31 من شهر مايو الماضى، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، ونجح خلالها الفريق الأسوانى فى الفوز على نظيره البورسعيدى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 / 4، بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.