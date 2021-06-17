شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 17 يونيو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك فى حيرة بين التجديد لـ"بن شرقى" وضم "رمضان صبحى"،مصدر: أفشة لن يشارك أساسيا فى مباراة الترجى بتونس .

الزمالك فى حيرة بين التجديد لـ"بن شرقى" وضم "رمضان صبحى"

دخل مسئولو نادى الزمالك فى حيرة شديدة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تلقى معلومات عن وجود أزمة لدى رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز مع ناديه، وإمكانية رحيله عن النادى السماوى، وبالتالى أصبح أحد الحلول المتاحة أمام القلعة البيضاء، كونه من أبرز المواهب الكروية فى الملاعب المصرية. مصدر: أفشة لن يشارك أساسيا فى مباراة الترجى بتونس كشف مصدر مقرب من محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي أنه لن يكون متاحا للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه ضد الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، لاسيما أن اللاعب عائد من إصابة قوية بجزع فى الرباط الصليبى للأنكل. الأهلي يضغط لزيادة أعداد الجماهير فى مباراة العودة ضد الترجي يكثف مسئولو النادي الأهلي اتصالاتهم مع قيادات الأمن ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة لإقناعهم بالموافقة على حضور جماهيره مباراته ضد الترجي يوم 26 يونيو الجاري، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما أن مباراة الذهاب في تونس ستقام في حضور جماهير يصل إلى 5 آلاف مشجع. أخر كلام.. نهائى كأس مصر للطائرة بدون حضور أسر اللاعبين .. اعرف التفاصيل كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد عن عدم حضور أسر اللاعبين نهائى كأس مصر المقرر له غدا الخميس على صالة القناة بالإسماعيلية.

صرف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى المستحقات المتأخرة لفريق الكرة قبل دخول الدراويش المعسكر المغلق لمواجهة غزل المحلة الليلة، وذلك فى محاولة لتحفيز اللاعبين على استمرار النتائج الإيجايبة فى الفترة الأخيرة، وكان إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى قد طالب اللجنة الفنية بالقلعة الصفراء برئاسة على أبو جريشة باستعجال المجلس بصرف مكافأة مباراتى مصر المقاصة وأسوان ببطولة الدورى للاعبين لفرض مزيد من الاستقرار على جنبات الفريق.

تخطيط الأهلى تستقر على عودة أحمد عبد القادر بسبب "النضج الكروى"