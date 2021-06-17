شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء المكتب التنفيذى للاتحاد العربي لكرة القدم بتشكيله الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت الانتخابات التي أجريت اليوم لاختيار المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العربي لكرة القدم في دورته الجديدة 21-2025 عن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد.

كما شهدت انتخابات الاتحاد العربي تزكية كلًا من هاني أبوريدة و الدكتور وديع الجرئ وفوزي لقجع وأحمد ولد يحي عن قارة افريقيا و سمر نصار عن المرأة وانتخاب كل من عبد الله الجنيبي وسعود المهندي وهاشم حيدر وحميد الشيباني عن قارة آسيا و اللواء جبريل الرجوب ممثلا لفلسطين طبقا للائحة.

مثل مصر في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي عقدت اليوم بمدينة جدة السعودية أحمد حسام عوض عضو الاتحاد المصري.

فى سياق متصل ، اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي الحكم الدولي المصري محمد معروف والمساعد تحسين ابو السادات للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العرب للشباب.