شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء المكتب التنفيذى للاتحاد العربي لكرة القدم بتشكيله الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت الانتخابات التي أجريت اليوم لاختيار المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العربي لكرة القدم في دورته الجديدة 21-2025 عن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد.
كما شهدت انتخابات الاتحاد العربي تزكية كلًا من هاني أبوريدة و الدكتور وديع الجرئ وفوزي لقجع وأحمد ولد يحي عن قارة افريقيا و سمر نصار عن المرأة وانتخاب كل من عبد الله الجنيبي وسعود المهندي وهاشم حيدر وحميد الشيباني عن قارة آسيا و اللواء جبريل الرجوب ممثلا لفلسطين طبقا للائحة.
مثل مصر في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي عقدت اليوم بمدينة جدة السعودية أحمد حسام عوض عضو الاتحاد المصري.
فى سياق متصل ، اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي الحكم الدولي المصري محمد معروف والمساعد تحسين ابو السادات للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العرب للشباب.
حدد مسئولو البطولة العربية لكرة القدم لمنتخبات 2003 إقامة افتتاح البطولة يوم 20 يونيو الجاري بمباراة منتخب مصر أمام النيجر في الرابعة عصرا باستاد القاهرة.
وكانت القرعة قد أسفرت عن المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر
المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي
المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر
المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان..
ويواصل منتخب مصر 2003 بقيادة محمود جابر استعداداته للبطولة والتدريب بإستاد القاهرة خاصة أنها أول بطولة رسمية للفريق الذى تم تجهيزه منذ أقل من 3 أشهر.