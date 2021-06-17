شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يتسلح بالدعاء بعد استبعاده من مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلح محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، بالدعاء بعد استبعاده من مباراة فريقه أمام أسوان، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساءً صمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكتب أبو جبل عبر حسابه الشخصي على تويتر: وﷲ لتعجبنَّ كيفَ يُقلِّب ﷲ الموازين لِأجل دعواتك ، فصبرًا.



محمد ابو جبل

وتضم قائمة الزمالك لمباراة أسوان كل من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود حمدى "الونش" - محمد عبد الشافى - حمزة المثلوثى - أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد- محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - مروان حمدى - أسامة فيصل.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

يسعى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لتحقيق الفوز فى مباراته أمام أسوان، بعدما تعادل سلبيًا فى أخر مباريات الدورى قبل فترة التوقف الدولى الأخيرة، وذلك أمام الجونة فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من المسابقة المحلية، حيث حرص على التأكيد على اللاعبين حول أهمية المباراة وضرورة تحقيق الثلاثة نقاط، بعدما حرص على التأكد من جاهزية اللاعبين من خلال التدريبات الأخيرة التى خاضها الفريق فى الفترة الأخيرة، حيث حرص خلالها المدير الفنى الفرنسى على التركيز على النواحى البدنية والفنية للفريق، كما شهدت تدريب اللاعبين على الكرات العرضية، بالإضافة إلى التدريب على التسديد من خارج منطقة الجزاء.