شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أخرج الأهلي بيراميدز من صفقة كريم فؤاد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو النادي الأهلي بشكل كبير من حسم صفقة كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم والمعار إلى نادي إنبي خلال الموسم الحالي، حيث فتح مسئولي القلعة الحمراء خط مفاوضات مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، من أجل الاتفاق على الأمور المالية الخاصة بالصفقة.

ونجح الأهلي في تحويل دفة الصفقة له بعدما كان هناك منافسة من أكثر من نادي أبرزها بيراميدز، والذي حاول إغراء اللاعب براتب أعلى مما سيتقاضاه في الأهلي من أجل إقناعه بقبول عرض الفريق السماوي.

ونجح مسئولو النادي الأهلي في إقناع كريم فؤاد بضرورة التوقيع على رغبة الانتقال للأهلي والتمسك بعرض الأحمر وتفضيله عن باقي العروض من أجل الاستمرار في التفاوض مع ناديه على شراء خدماته في الانتقالات الصيفية القادمة، وتفويت الفرصة على باقي الأندية الراغبة في الحصول على خدماته في رفع االقيمة المالية على الأهلي.

واتفق مسئولو الأهلي مع كريم فؤاد على إعلان رغبته في الانتقال لصفوف الفريق الأحمر من أجل غلق الباب على أي نادي يفكر في التفاوض مع اللاعب، منعا من المزايدة على اللاعب ورفع قيمة الصفقة المالية ، ومن ثم شراء اللاعب بالمبلغ الذي يحدده مسئولي القلعة الحمراء.

وقطع الأهلي شوطا كبير نحو إتمام الصفقة بعدما عقد مسئوليه جلسة مع نظرائهم في النجوم، تم الاتفاق على الخطوط العريضة بشأن الصفقة، على أن يتم عقد جلسة تفاوضية جديدة يتم الاتفاق عليها باقي الاتفاقات المالية الخاصة بالصفقة ويتم توقيع العقود المالية ومنح الاستغناء الخاص باللاعب إلى النادي الأهلي.