شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يظهر العين الحمرا لجمعة: أنت لاعب بالفريق وإذا أردت الرحيل ننتظر العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر مسئولو نادي الزمالك، العين الحمرا، لعبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق، علي خلفية غيابه عن التدريبات لمدة يومان دون الحصول علي أذن وتلميح اللاعب للرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ورد مسئولو الزمالك علي تلميحات عبد الله جمعة بالرحيل، بالتأكيد علي أنه لاعب في صفوف الفريق وعليه الالتزام خاصة أن عقده ساري حتي نهاية الموسم المقبل، وحال تلقي عرضا مناسبا للرحيل عليه تقديمه للنادي لدراسته واتخاذ القرار المناسب بناءا علي رؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن عبد الله جمعة، أخطر مسئولي النادي بوجود رغبة لديه للرحيل عن القلعة البيضاء، حيث يؤكد اللاعب أنه لا يشارك في المباريات باستمرار ويرغب في خوض تجربة جديدة في الموسم الجديد.

أضاف المصدر أن الزمالك تلقي معلومات شبه مؤكدة بدخول عبد الله جمعة في مفاوضات مع أحد الأندية المحلية الكبرى للتعاقد معه في الموسم الجديد، لكن حتي الآن لم يتلقي النادي الأبيض مفاوضات رسمية من أي نادي للتعاقد مع عبد الله جمعة.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منذ أيام معاقبة عبد الله جمعة لعدم التزامه بالتعليمات وغيابه عن التدريبات الجماعية، ليعقد مسئولي الزمالك جلسة مع اللاعب بعد قرار المدرب لاحتواء الأزمة وتجهيز جلسة ثنائية بين كارتيرون وجمعة لإنهاء كافة الخلافات بينهما.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق، تمسكه باستمرار عبد الله جمعة والسعي وراء تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث هناك اتجاه قوي لرفع راتب اللاعب ليتساوى مع لاعبي الفئة الأولي بالنادي في ظل تألقه الملفت وإمكانياته الكبيرة.