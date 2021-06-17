شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وأسوان بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع أسوان على ستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الثلاثة نقاط لاستمرار تصدره لجدول المسابقة الذى يسعى لتحقيق لقبها هذا الموسم ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس المباراة..

س: ماهو موقف الزمالك وأسوان فى جدول الدوري ؟

ج:يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك وأسوان ؟

ج:تعادل الزمالك سلبيًا فى أخر مباريات الدورى قبل فترة التوقف الدولى الأخيرة، وذلك أمام الجونة فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من المسابقة المحلية ، فيما خسر أسوان من الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى أخر ظهور له بالدوري بالجولة 25 للمسابقة ، بينما استعاد بريقه عقب اطاحته بالمصرى البورسعيدى خارج بطولة كأس مصر بفضل هدفين فى الدقائق الاخيرة ليدرك التعادل ويلجأ للركلات الترجيح التى ابتسمت له 5/4.

س: ماذا فعل الزمالك وأسوان فى أخر ظهور بالدوري قبل فترة التوقف ؟

ج:التقى الفريقان 21 مرة فى مسابقة الدوري منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدوري الممتاز بداية التسعينات ، فاز الزمالك فى 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً وفاز أسوان مرة واحدة وسجل 10 أهداف وفرض التعادل سبع مرات آخرها بدون أهداف فى لقاء الجولة الرابعة عشرة موسم 2016 - 2017 ثم فى لقاء الدور الاول لدوري هذا الموسم فى 23 يناير 2021 بالجولة التاسعة للمسابقة.

س: من يدير مباراة الزمالك وأسوان تحكيمياً ؟

ج:من المقرر أن يتولى الحكم محمود بسيونى إدارة مباراة الزمالك وأسوان تحكيميًا على أن يُعاونه مصطفى حسين حكمًا مساعدًا أول، ومحمد صلاح عبد الفتاح حكمًا مساعدًا ثانيا، وأحمد جابر حكمًا رابعًا، فيما سيتولى صبحى العمراوى، إدارة تقنية الفيديو "الفار"، على أن يساعده محمود ناجى حكم الفيديو المساعد.

س: ماهو التشكيل المتوقع للزمالك أمام أسوان ؟

ج: يعد التشكيل الاقرب للزمالك أمام أسوان مكون من حراسة المرمى: محمد عواد ، خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى ، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وإسلام جابر أو أشرف بن شرقى ، خط الهجوم: مروان حمدى.