شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مصر حريصة علي توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية في شتي المجالات.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجميع المشاركين في المؤتمر الافريقي الدولي للطب الرياضي الذي يأتى امتداداً للدور المصري الإفريقي في مجالات الرياضة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة الطب الرياضي المصري، ووصوله لأعلى المستويات.

لفت وزير الشباب والرياضة في كلمته بالمؤتمر إلى قيام الدولة المصرية بتوطيد العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية في شتى المجالات وفق رؤية وقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى تعاون الوزارة مع الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي، وتقديم كل الدعم له على المستويات الفنية والإدارية جنباً إلى جنب مع الاهتمام البالغ بمنظمة مكافحة المنشطات المصرية "النادو" التي تعد من أهم المنظمات التي نهتم بها لتكون موازية للمنظومة الرياضية.



المؤتمر الافريقي الدولي للطب الرياضي

طالب الوزير من المشاركين بالمؤتمر الخروج بورقة عمل تنفيذية يتم تطبيقها على أرض الواقع بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرياضية.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد مسعود أن المؤتمر يناقش العديد من المحاور الهامة أبرزها الرياضة وتأثيرها على الصحة النفسية، والفحص الشامل للقلب والأوعية الدموية للرياضيين قبل المشاركة فى المنافسات الرياضية، و الصلابة العقلية مع أبطال الأولمبياد، واللقاح ضد فيروس كورونا، و المستجدات الحديثة وطرق الوقاية فى ظل جائحة كورونا.



المؤتمر الافريقي الدولي للطب الرياضي

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة أن الوزارة تشهد بقيادة الدكتور أشرف صبحي طفرة غير مسبوقة في مجال الطب الرياضي، وتعاونا مثمرا مع الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي، لافتاً إلى دور الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي بتأدية رسالته العلمية والتثقيفية والتوعوية على مستوى القارة الإفريقية.