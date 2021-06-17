قبل ساعات من لقاء أسوان.. استدعاء أبو جبل لقائمة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قرر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استدعاء محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، استعدادا لمواجهة أسوان.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة ٢٦ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء قرار كارتيرون باستعداء أبو جبل، بعد شكوى محمد عواد من بعض الآلام في البطن، وفضل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة اللاعب، وخروجه من قائمة اللقاء.

جدير بالذكر أن الزمالك يتربع على قمة جدول الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة، بينما يتواجد أسوان في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.