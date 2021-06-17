اختيار أبو ريدة نائبًا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

اختار مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم، هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي (كاف) نائبًا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وجاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي في دورته الـ 26 الذي عُقد اليوم الأربعاء في مدينة جدة السعودية.

وشهد الاجتماع أيضًا اختيار القطري سعود المهندي نائبًا ثانيًا لرئيس الاتحاد العربي، وفي العضوية كلًا من المغربي فوزي لقجع، والتونسي وديع الجرئ، والموريتاني أحمد ولد يحيى.

ومثّل مصر في الانتخابات والجمعية العمومية، أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وأحمد حسام عوض عضو اللجنة.

يُذكر أنه تم تزكية الأمير السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم لدورة جديدة.