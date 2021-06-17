أول كلماته بعد الإفاقة.. إريكسن: أنا معكم.. مازال عمري 29 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف ينس كلاينفيلد الطبيب الألماني الذي ساعد في إنقاذ حياة كريستيان إريكسن، الكلمات الأولى للاعب الدنماركي بعد أن استعاد وعيه.

وتعرض إريكسن لأزمة قلبية خلال المباراة، وسقط مغشيا عليه بصورة مفاجئة، وتم تعليق المباراة لحين الاطمئنان على حالة اللاعب الذي خرج محمولا على نقالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

وبدأ اللاعب في استعادة قواه ونشر صورة له من المشفى، شكر خلالها جماهيره ومحبيه وزملائه على دعمه ومساندته، كما أكد للجميع أنه يشعر بخير.

وأعلن الاتحاد الدنماركي، اليوم الخميس، نتائج الفحوصات التي خضع لها اللاعب وتبين حاجته لزراعة جهاز منضم لنبضات القلب.. (طالع البيان كاملا)

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قال الطبيب الألماني الذي كان حاضرا لواقعة سقوط إريكسن: "بعد حوالي 30 ثانية ، فتح اللاعب عينيه وكان يمكنني التحدث معه مباشرة".

وأضاف: "تلك اللحظة كانت مؤثرة للغاية، لأنه في مثل هذه الحالات الطارئة تكون فرص النجاح أقل بكثير".

وتابع: "سألت إريكسن هل أنت بخير.. أنت معنا؟ فأجاب اللاعب: "نعم ، لقد عدت معك.. عمري 29 سنة فقط!".

وأتم: "هنا علمت أن المخ لم يتضرر وأنه قد عاد للحياة بالكامل".