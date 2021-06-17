نادال يعلن عدم مشاركته في بطولة ويمبلدون

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن الإسباني رافاييل نادال أنه لن يشارك في بطولة ويمبلدون للتنس أو في الأولمبياد لأنه يسعى لإطالة مسيرته في الملاعب.

وودع نادال، الفائز بـ20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، بطولة فرنسا المفتوحة للتنس من الدور قبل النهائي أمام نوفاك ديوكوفيتش، الذي توج في النهاية باللقب.

واختار نادال عدم المشاركة في بطولة ويمبلدون أو أولمبياد طوكيو التي تقام بداية من 23 يوليو.

وكتب اللاعب الإسباني في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس :"مرحبا بالجميع، قررت عدم المشاركة في بطولة ويمبلدون والأولمبياد في طوكيو هذا العام".

وأضاف: "إنه ليس قرارا سهلا لاتخاذه ولكن بعد الاستماع لجسدي ومناقشة الأمر مع فريقي تفهمت أن هذا هو القرار الصحيح".

وأضاف: "الهدف هو أن أمد مسيرتي ومواصلة فعل هذا يجعلني سعيدا، أي التنافس في أعلى مستوى ومواصلة القتال لتلك الأهداف الشخصية والاحترافية في أقصى مستويات التنافس".

وأوضح نادال أن الانتقال السريع من اللعب في باريس لجدول صعب آخر في ويمبلدون سيكون بمثابة مخاطرة كبيرة بشأن جاهزيته البدنية، حيث أن فترة الراحة التي دائما ما تكون ثلاثة أسابيع تم تقليصها لأسبوعين.

وأضاف: "حقيقة وجود اسبوعين فقط بين رولان جاروس وويمبلدون لم تجعل الأمور سهلة على جسدي للتعافي بعد فترة اللاعب على الملاعب الرملية".

وتابع: "كانا شهرين شهدا تقديم مجهودات عظيمة والقرار الذي اتخذته يركز على المدى المتوسط والطويل".

وأكد: "الوقاية الرياضية من أي نوع من الإفراط في جسدي هي عامل مهم للغاية في هذه المرحلة من مسيرتي من أجل المحاولة في الاستمرار في القتال في أعلى مستويات المنافسات والألقاب".

وواصل: "أريد أن أرسل رسالة خاصة لجماهيري حول العالم، لهؤلاء في المملكة المتحدة، واليابان على وجه التحديد".

وأكد: "الأولمبياد دائما ما تعني لي الكثير كانت دائما أولوياتي كرياضي، وجدت أن الروح التي يريدها كل رياضي في العالم. شخصيا كان لدي الفرصة لمعايشة ثلاثة بطولات منها وكان لدي شرف أن أحمل علم بلادي".

وتوج نادال مرتين ببطولة ويمبلدون وحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008؟

وذكر حساب ويمبلدون على موقع "تويتر" :" نتمنى أن نراك في العام المقبل، رافايل نادال".