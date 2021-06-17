بيراميدز يخاطب وزير الشباب والرياضة للسماح بحضور الجماهير أمام الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قرر نادي بيراميدز مخاطبة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، من أجل الحصول على الموافقة بحضور الجماهير لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام الرجاء المغربي.

ويحل الرجاء المغربي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢٧ يونيو على استاد مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

وقال النادي في بيانه إنه يأمل في الحصول على الموافقات اللازمة للسماح إلي الجماهير بحضور المباراة المرتقبة لدعمه في مشواره نحو النهائي التي تستضيفه دولة بنين.

وواجه بيراميدز منافسه الرجاء في دوري المجموعات من النسخة الحالية للبطولة حيث خسر في المغرب 0-2 وتلقى خسارة في القاهرة بثلاثية نظيفة.