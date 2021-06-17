صفقات برشلونة | راموس يرد على حقيقة انتقاله للبرسا أو إشبيلية

أوضح سيرخيو راموس مدافع وقائد فريق ريال مدريد السابق، حقيقة إنتقاله إلى نادي برشلونة أو إشبيلية، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد رحيله عن النادي الملكي.

ورحل راموس رسميًا عن ريال مدريد بعد 16 عامًا داخل النادي الملكي، بعد أن انتهى عقده مع الريال وعدم التوصل لاتفاق مع فلورينتينو بيريز رئيس النادي لتجديد التعاقد.

‏وقال راموس خلال المؤتمر الصحفي لوداعه: “لم أفكر في أي فريق آخر غير ريال مدريد منذ يناير، صحيح كانت هنالك بعض الاهتمامات من بعض الأندية، لكننا لم نضع في الاعتبار مغادرة ريال مدريد، من الآن فصاعدًا سنبحث عن خيار جيد بالنسبة لي”.

‏وأضاف: “لم أكن أرغب بمغادرة ريال مدريد، اليوم ليس مناسبًا للحديث عن المستقبل، لا أعلم إلى أي نادي سأنضم”.

‏وبسؤاله عن عودته مرة أخرى إلى فريقه السابق إشبيلية، رد قائلًا: “أنا لا أفكر بالذهاب إلى هناك”.

‏وعن برشلونة، أجاب: “تطمنوا، راموس لن يرتدي قميص برشلونة، اللعب في البرسا، لا بحجم البيرنابيو الجديد”.

‏واختتم: “دائمًا ما أقول بأن راموس وريال مدريد ثنائي مثالي، ولكن هذه ظروف الحياة، عليّ محاولة إيجاد السعادة في نادٍ آخر وأن أستمر على أعلى مستوى”.

وفاز راموس بالعديد من البطولات وهي، 5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.