مشاهدة مباراة الجزائر وليبيريا في بث مباشر بتحضيرات تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الجزائر وليبيريا بتحضيرات تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات اليوم الخميس 17-6-2021.

يخوض منتخب الجزائر مباراته الودية الرابعة، عندما يستقبل منتخب ليبيريا على ملعب وهران الأولمبي، خلال معسكره الحالي، استعدادًا لمواجهة منتخب جيبوتي فى الجولة الثانية والمقرر لها 4-9-2021، ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويتواجد منتخب الجزائر فى المجموعة الأولي من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، الى جانب منتخبات، “جيبوتي، بوركينا فاسو، والنيجر.

وخاض منتخب الجزائر ثلاث مباريات ودية خلال شهر يونيو الجاري، حيث حقق الفوز على أرضه أمام موريتانيا بنتيجة (4-1)، ومالي (1-0)، قبل أن يفوز على تونس بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على أرض نسور قرطاج.

في المقابل، تعد مباراة الجزائر اليوم، هي الثانية لمنتخب ليييريا خلال معسكره الحالي، حيث تمكن من تحقيق الفوز على منتخب ليبيا بهدفٍ دون رد يوم 14 يونيو.

ويتطلع منتخب ليبيريا إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أمام الجزائر استعدادًا للمباراة القوية مع منتخب نيجيريا فى تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر لها يوم 4-9-2021، حيث يتواجد أحفاد الأسطورة جورج ويا والنسور الخضر ضمن المجموعة الثالثة بالتصفيات الى جانب منتخبي، أفريقيا الوسطي ،الرأس الأخضر.

وتاريخيًا ألتقى منتخب الجزائر ومنتخب ليبيريا في 3 مناسبات رسمية، حقق محاربو الصحراء الفوز فى مباراة واحدة بنتيجة (3-0)، بينما سيطر التعادل على مباراتين.

وينقل بث مباشر مباراة الجزائر وليبيريا على قناة الجزائرية الرياضية، وتنطلق صافرة بدايتها في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.