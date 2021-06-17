فيديو | على غرار رونالدو.. لوكاتيللي ينضم لحملة مقاطعة “كوكاكولا”

علي غرار ما فعله الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس، ابعد لاعب وسط منتخب إيطاليا، مانويل لوكاتيلي، المشروبات الغازية التابعة لإحدى شركات المياه الغازية الراعية للبطولة، من أمامه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء فريقه مع المنتخب السويسري في يورو 2020.

الحملة بدأها مهاجم وجناح منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، ضد شركة “كوكاكولا”، عندمت ظهر قبل مباراة البرتغال والمجر في بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2020، في مؤتمر صحفي بجانب المدرب، فرناندو سانتوس، وقام بإخفاء المشروبات الغازية،عن قصد وأشار إلى زجاجة مياه أمامه بأنها أهم منها.

وكرر لاعب وسط إيطاليا، مشهد الدولي البرتغالي مرة آخري، وذلك في المؤتمر الصحفي بعد مباراة إيطاليا وسويسرا يوم أمس، الأربعاء، حيث قام بإبعاد زجاجات لشركة “كوكاكولا” من أمام الكاميرات واستبدلها بزجاجة مياه.

وبحسب تقارير صحفيه، فإن هذا التصرف كبد بحسب التقارير الصحفية شركة “كوكاكولا” خسائر طائلة وصلت إلى 4 مليارات دولار على مدار الأيام الماضية، الأمر الذي شكل مخاوف كبيرة للشركة من أن تنتقل العدوى الى باقى اللاعبين وتزداد خسائر الشركه ماليا وتسويقيا.

تأهل منتخب إيطاليا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، عقب نجاحه في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات على نظيره السويسري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب “الأولمبيكو” بالعاصمة روما، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة المقامة حالياً وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا في 11 مدينة مختلفة.

ويعتبر مانويل لوكاتيلي ثالث لاعب قادر على تسجيل ثنائية مع إيطاليا في اليورو ، بعد كل من بييرلويجي كاسيراجي فى روسيا ضمن منافسات بطولة يورو 1996، وماريو بالوتيلي في ألمانيا فى إطار مسابقة يورو 2012.

ونال مانويل لوكاتيلي نجم منتخب إيطاليا جائزة أفضل لاعب في انتصار الأزوري على نظيره منتخب سوييسرا بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب “الأولمبيكو” بالعاصمة روما، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة المقامة حالياً وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا في 11 مدينة مختلفة.

وحصد نجم خط وسط فريق ساسولو جائزة أفضل لاعب، بعد أن سجل هدفي منتخب إيطاليا الأول والثاني في المباراة، على الرغم من مركزه الدفاعي في وسط الملعب.

وبات لوكاتيلي أول لاعب في منتخب إيطاليا يسجل ثنائية في مباراة واحدة في اليورو، بعد المهاجم ماريو بالوتيلي في مرمى المنتخب الألماني خلال منافسات يورو 2012.

وقال لوكاتيلي في تصريحات عقب استلامه الجائزة :””هذا المساء كان ثمرة الكثير من العمل والتضحية، أهدي هذين الهدفين لعائلتي وجميع الإيطاليين”.