صفقات آرسنال | استئناف المفاوضات مع النني ودعمه للقضية الفسلطينية لن يؤثر

قرر مسئولو نادي آرسنال استئناف المفاوضات مع الدولي المصري محمد النني لاعب وسط الجانرز ومنتخب مصر، لتجديد عقده خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وانضم صاحب الـ 28 عامًا إلى آرسنال خلال فترة الانتقالات في يناير في عام 2016 قادمًا من بازل السويسري مقابل حوالي 5 مليون جنيه إسترليني.

ويبدأ أرسنال المحادثات الأولية مع النني بعد توقفها من قبل، بناء على رغبة ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز، الذي يريد الاحتفاظ باللاعب خاصة وأنه لم يتبق في عقده سوى عام واحد، حسبما ورد بموقع فوتبول لندن.

وأكد الموقع أن المفاوضات لم تتوقف بسبب دعم النني للقضية الفلسطينية عبر حسابه على موقع التواص الإجتماعي “تويتر”، الأمر الذي أغضب رعاة النادي.

ونشر النني تغريدة لـ 4.8 مليون متابع عبر حسابه على تويتر كتب فيها: “قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين”.

وكان رد آرسنال أن النني حراً في التعبير عن آرائه على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة به ، كما أكد أنهم تحدثوا إليه لتحذيره بشأن تداعيات الموضوع.

وسجل محمد النني خمسة أهداف مع آرسنال، كما تحسن مستوى اللاعب الذي خاض 62 مباراة في الدوري الإنجليزي، كما خاض 100 مباراة في جميع المسابقات.