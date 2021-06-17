صفقات ريال مدريد | ماركا تكشف خطأ راموس الذي أدي إلي رحيله؟

بعد مسيرة مليئة بالإنجازات والألقاب، قرر الدولي الإسباني سيرجيو راموس، مغادرة نادي ريال مدريد، في خبر فاجأة العديد من المتابعين الذين كانوا يتوقعون تمديده عقدده مع المرينجي.

سلطت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الضوء على أزمة راموس التي انتهت برحيله، وذلك بعد الإعلان عن مؤتمر صحفي يوم الخميس لتوديع الجماهير ونادي حياته.

وتري الصحيفة الإسبانية، المقربة من النادي الملكي، أن عدم استمرار راموس سيكون أفضل للريال لأنه كان متحكم في غرفة الملابس ولكن مع ذلك فقد خسر الريال مدافعاً خبيراً وله نقاط قوته.

وقالت الصحيفة، أن فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة ريال مدريد، ظل ثابتاً في قراره كالعادة، حيث قدم للقائد عرضاً للتجديد في ديسمبر ورفضه سيرجيو باعتباره غير كافٍ، ومع ذلك لم يقم بيريز برفع العرض أكثر من ذلك.

وأضافت الصحيفة، أن راموس أخطأ في تقديره للمشهد، حيث توقع أن الريال سيغير الاتفاق ويرضخ لمطالبه، إذ اعتقد أن بيريز، لن يوافق على خروجه بعد الرحيل المؤلم لزين الدين زيدان، لكن في الحقيقة فقد أخطأ في تقدير تصرف وتفكير بيريز الذي يبدو ثابتاً في كل مرة فيما يتعلق بالعرض المالي الذي يقدمه ولا يقوم بأية استثناءات.

أضافت الصحيفة أن راموس شوه مسيرته الرائعة مع الريال بهذا الرحيل غير المتوقع والحزين، وأنه كان عليه أن يراجع نفسه وخصوصاً وأنه كان مصاباً في الموسم الأخير ولديه بعض المشاكل البدنية التي جعلته لا يتواجد مع منتخب إسبانيا في يورو 2020.