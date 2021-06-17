‏صفقات النصر والهلال | أندية سعودية تتنافس على ضم مدافع كريستال بالاس

دخلت الأندية السعودية في منافسة شرسة مع الفرنسي ممادو ساكو مدافع فريق كريستال بالاس الإنجليزي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وينتهي عقد ساخو مع كريستال بالاس بنهاية يونيو الجاري، حيث سيصبح متاحًا بشكل مجاني الأندية الراغبة في التوقيع معه.

وانضم ساخو إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة في يناير 2017، قبل أن ينتقل إلى النادي اللندني بشكل نهائي في أغسطس من نفس العام.

وسيتعين على صاحب الـ31 عامًا إتخاذ قراره خلال الميركاتو الصيفي 2021 قبل انطلاق الموسم الجديد، سواء البقاء في أوروبا أو الرحيل إلى الشرق الأوسط في ظل اهتمام الأندية السعودية، حسبما ورد بموقع فووت ميركاتو.

ويبحث ناديي العاصمة النصر والهلال، التعاقد مع مدافع أجنبي في ظل رغبة الفريقين بتدعيم الخط الدفاعي، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وبدأ ساخو مسيرته الكروية مع نادي باريس سان جيرمان، وانتقل إلى صفوف ليفربول عام 2013، مفضلًا الانتقال إلى الريدز بدلًا من برشونة.

وخرج ساخو من ليفربول، بسبب إيقافه لمدة شهر عن اللعب في المنافسات الأوروبية، في ظل التحقيق معه بخصوص اتهامه بتعاطي مواد محظورة، قبل أن يتضح براءته من انتهاك قواعد حظر المنشطات.

ويستطيع ساخو اللعب في مركزي المدافع والظهير الأيسر، وشارك مع منتخب بلاده فرنسا في 29 مباراة دولية، كانت آخرها عام 2018 أمام أوروجواي في مباراة ودية.