الامارات | محمد صلاح يسبب أزمة حقيقية لليفربول في الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسبب أزمة حقيقية لليفربول في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب النجم المصري محمد صلاح عن فريقه ليفربول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل من أجل مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2021" التي ستسبب أزمة حقيقية لأغلب الفرق في البطولات الأوروبية التي تكتظ بلاعبي القارة السمراء.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن ليفربول سيخسر بشكل مؤكد خدمات ثلاثة لاعبين خلال شهر يناير من العام المقبل 2022، موضحة أنه لن يكون بمقدور ليفربول الاعتماد على محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا، في ثلاث مباريات خلال فترة إقامة كأس أمم إفريقيا المقررة بين التاسع من يناير إلى السادس من فبراير 2022، فيما أعلن جويل ماتيب عدم التحاقه بمنتخب الكاميرون وبقاءه في انجلترا مع ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك إمكانية لغياب الثلاثي أيضاً عن مباراة تشيلسي في الأول من يناير 2022، في حالة سفرهم إلى منتخبات بلادهم للتحضير لخوض البطولة الإفريقية.

وسيواجه ليفربول في تلك الفترة من غياب اللاعبين، برينتفورد في 15 يناير وكريستال بالاس في 22 يناير، إلى جانب مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي أحد يومي الثامن والتاسع من يناير.

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