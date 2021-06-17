شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في تونس يوجه «دعوة عشاء» لبعثة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجّه إيهاب فهمي، السفير المصري في تونس، دعوة عشاء لبعثة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في منزله مساء اليوم.

وكان «فهمي» وبرفقته طاقم السفارة قد حرصوا على استقبال بعثة الأهلي، وحضور المران الأول للفريق الذي أُقيم أمس الأربعاء في الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي في مدينة رادس.

ووجّه «الخطيب» الشكر إلى السفير المصري على جهوده وحفاوة استقباله لبعثة الأهلي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة وحاسمة أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء السبت المقبل، على استاد حماد العقربي في مدينة رادس.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.