شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في تونس يوجه «دعوة عشاء» لبعثة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجّه إيهاب فهمي، السفير المصري في تونس، دعوة عشاء لبعثة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في منزله مساء اليوم.
وكان «فهمي» وبرفقته طاقم السفارة قد حرصوا على استقبال بعثة الأهلي، وحضور المران الأول للفريق الذي أُقيم أمس الأربعاء في الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي في مدينة رادس.
ووجّه «الخطيب» الشكر إلى السفير المصري على جهوده وحفاوة استقباله لبعثة الأهلي.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة وحاسمة أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء السبت المقبل، على استاد حماد العقربي في مدينة رادس.
ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.