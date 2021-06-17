شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة: الجماهير هى من تصنع النجوم وساسى تلاعب بمشاعرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حمادة طلبة نجم الزمالك السابق رسالة لوم لفرجانى ساسى لاعب الزمالك السابق، بعد رحيله عن الفريق الأبيض، وقال طلبة فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" على شاشة أون سبورت 2: أتمنى أن يتعلم بن شرقى وزيزو من تجربة فرجانى ساسى، لأن الزمالك يستحق التضحية من أجله هو كيان كبير، وساسى كان يتلاعب بمشاعر الجماهير، والجماهير هى من تصنع النجم، لا تريد التواجد مع السلامة والنادى لا يقف على أحد.

أضاف ناصحاً إمام عاشور لاعب الزمالك: إمام عاشور تلقى فرصة جديدة، وقادر على التمسك بها والانضمام إلى المنتخب، هو من أفضل اللاعبين في مركزه بالدوري، وأتمنى أن يركز فقط في الملعب ويجب على اللاعبين الكبار أن يتحدثوا معه.

واصل متحدثاً عن مباراة الزمالك وأسوان في الدوري: لو كنت متواجد الآن مع اللاعبين كنت سأحاول عزلهم عن المشاكل والأزمات للتركيز في الدوري، لدينا مباريات صعبة، خاصة أنه لم يتبقى إلا بطولتي الدوري والكأس لإسعاد جماهير الزمالك.

واختتم: لا يمكن الاستهانة بفريق أسوان، فريق كبير ولديه مدرب جيد، خاصة بعد مباراة المصري الأخيرة في الكأس ونجاحهم في العودة من الخسارة وإقصاء المصري من الكأس.

ويدخل فريق الزمالك تحدِ جديد فى مشوار الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، عندما يواجه نظيره أسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الثلاثة نقاط لاستمرار تصدره لجدول المسابقة الذى يسعى لتحقيق لقبها هذا الموسم، فيما يحاول الفريق الأسونى تحقيق المفاجأة على حساب الأبيض واقتناص الثلاثة نقاط فى المباراة المرتقبة بينهم.