شكرا لقرائتكم خبر عن 20 معلومة عن مواجهات الزمالك وأسوان قبل صدام الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك تحدِ جديد فى مشوار الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، عندما يواجه نظيره أسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى السابعة من مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الثلاثة نقاط لاستمرار تصدره لجدول المسابقة الذى يسعى لتحقيق لقبها هذا الموسم.

1_ لعب الزمالك فى كل مواسم الدورى الـ 62 بالإضافة لست مواسم ملغاة وهو الفريق الوحيد الذى لم يغب مطلقاً عن المسابقة مع الأهلي.

2_صعد أسوان للدورى الممتاز لأول مرة موسم 1990 – 1991 وهذا هو الظهور الحادى عشر له بين الكبار.

3_ فاز الزمالك بلقب المسابقة 12 مرة آخرها موسم 2014 – 2015

4_أما أفضل إنجازات الفريق الجنوبى فكان المركز التاسع بموسم 1996-1997.

5_ أحرز مصطفى النجار أول أهداف أسوان في الدوري أمام الزمالك بالجولة الثانية موسم 90-91 وخسر فريقه (1 – 4) بالقاهرة.

6_محمد أمين أحرز أول أهداف الزمالك فى الدوري في مرمى المصري 22 أكتوبر 1948 وفاز فريقه (5 – 1).

7_التقى الفريقان 21 مرة فى مسابقة الدوري منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدوري الممتاز بداية التسعينات.

8_فاز الزمالك فى 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً وفاز أسوان مرة واحدة وسجل 10 أهداف وفرض التعادل سبع مرات آخرها بدون أهداف فى لقاء الجولة الرابعة عشرة موسم 2016 - 2017 ثم فى لقاء الدور الاول لدوري هذا الموسم فى 23 يناير 2021 بالجولة التاسعة للمسابقة.

9_ اللقاء الأول بتاريخ 8 سبتمبر 1990 بالجولة الثانية موسم 90-91 وفاز الزمالك برباعية أيمن يونس وجمال عبد الحميد ونبيل محمود وعماد صلاح مقابل هدف مصطفى النجار.

10_ اللقاء الاخير بتاريخ 23 يناير 2021 بالجولة التاسعة لدوري هذا الموسم وتعادل الفريقين سلبياً.

11_انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز تماسيح النيل بهدف دون رد سجله إبراهيم جلال في الجولة 28 للمسابقة على استاد القاهرة الدولى في 18 سبتمبر 2020 وهو الفوز الوحيد لأسوان على الزمالك ومنح وقتها الاهلى التتويج الرسمي بالدوري.

12_عبد الحليم على الهداف التاريخي لنادى الزمالك هو صاحب الرصيد الأعلى من هز الشباك فى تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف.

13_يعد طارق السيد، الظهير الأيسر الأسبق للزمالك هو صاحب أكبر نسبة مشاركة في تاريخ مواجهات الفريق، وفى جعبته 8 مشاركات.

14_ أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق هو من قص شريط أهداف تاريخ مواجهات الفريقين، بهدف فى الدقيقة الأولى بالمباراة الأولى التى جمعتهما بالقاهرة موسم 1990-1991.

15_من المقرر أن يتولى الحكم محمود بسيونى إدارة مباراة الزمالك وأسوان تحكيميًا على أن يُعاونه مصطفى حسين حكمًا مساعدًا أول، ومحمد صلاح عبد الفتاح حكمًا مساعدًا ثانيا، وأحمد جابر حكمًا رابعًا، فيما سيتولى صبحى العمراوى، إدارة تقنية الفيديو "الفار"، على أن يساعده محمود ناجى حكم الفيديو المساعد.

16_يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.

17_ يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

18_يسعى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لتحقيق الفوز فى مباراته أمام أسوان، بعدما تعادل سلبيًا فى أخر مباريات الدورى قبل فترة التوقف الدولى الأخيرة، وذلك أمام الجونة فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من المسابقة المحلية.

19_خسر أسوان من الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى أخر ظهور له بالدوري بالجولة 25 للمسابقة ، بينما استعاد بريقه عقب اطاحته بالمصرى البورسعيدى خارج بطولة كأس مصر بفضل هدفين فى الدقائق الاخيرة ليدرك التعادل ويلجأ للركلات الترجيح التى ابتسمت له 5/4.

20_المغربى أشرف بن شرقى هو هداف الزمالك هذا الموسم برصيد 12 هدف فيما يعد محمد جابر هداف أسوان برصيد 3 أهداف.