شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأفريقى للطب الرياضى: مصر ستظل دائما رائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم دكتور كونستنت رو رئيس الاتحاد الأفريقى للطب الرياضى الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على استضافة فعاليات المؤتمر الأفريقى الدولى للطب الرياضى انطلاقاً من كون مصر ستظل دائما رائدة فى احتضانها للبطولات والأحداث الدولية، والنجاح فى تنظيمها فى ظل أزمة كورونا، مشيراً إلي أهمية انعقاد المؤتمر خلال الفترة الراهنة، لمناقشة العديد من المحاور التى تهم الرياضيين.

من جهته، أكد اللواء أحمد ناصر على أهمية انعقاد المؤتمر والذى يناقش موضوعات بالغة الأهمية تهم جميع الرياضيين، مشيداً بدور وزير الشباب والرياضة ودعمه الدائم لجميع الاتحادات الإفريقية الرياضية، وسعيه لإقامة البطولات الدولية فى مصر بمختلف الألعاب.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الإفريقي الدولى للطب الرياضى الذى ينفذه الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان "آفاق وتحديات الطب الرياضي وطرق الوقاية فى الدورات الأوليمبية فى ظل جائحة كورونا".

شهد افتتاح المؤتمر كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، والدكتور خالد مسعود وكيل وزارة الشباب والرياضة للطب الرياضى، الأمين العام للاتحاد الإفريقى للطب الرياضى.

يتضمن المؤتمر ثلاث جلسات تتناول عدة محاور منها "الرياضة مدخل للصحة النفسية، الفحص الشامل للقلب والأوعية الدموية للرياضيين قبل المشاركة فى المنافسات الرياضية، التجربة المصرية فى تطوير جراحات الكتف، المكملات الغذائية والمنشطات المحظورة فى مجال الرياضة، بدائل المنشطات الطبيعية للرياضيين، الصلابة العقلية مع أبطال الأولمبياد، اللقاح ضد فيروس كورونا، المستجدات الحديثة وطرق الوقاية فى ظل جائحة كورونا".

ويشارك فى الجلسات النقاشية مجموعة من المتخصصين منهم الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى، مستشار السيد الرئيس للصحة النفسية والتوافق المجتمعى، الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منطمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور باتريك كوكر رئيس اللجنة الطبية بالأنوكا، الدكتور باسم فليجه الخبير الدولى فى الإصابات الرياضية، والدكتور حازم خميس أستاذ أمراض القلب، والدكتور شريف عزمى والدكتور على رمضان عضوى المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى للطب الرياضى.