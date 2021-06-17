شكرا لقرائتكم خبر عن طلب غريب.. بيراميدز يطلب السماح بحضور الجماهير أمام الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادى بيراميدز مخاطبة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، من أجل الحصول على الموافقة بحضور الجماهير لمباراة ذهاب نصف نهائى كأس الكونفدرالية أمام الرجاء المغربى.

ويحل الرجاء المغربي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 27 يونيو على استاد مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

أوضح النادي أنه يأمل في الحصول على موافقة الجهات المسئولة لحضور الجماهير لدعم الفريق ممثل مصر الوحيد في بطولة الكونفدرالية، خاصة وأنه يبحث عن نتيجة مطمئنة تمكنه من العبور في الإياب والوصول للنهائي القاري في بنين.