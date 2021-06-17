شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستقر على عودة ناصر منسى فى نهاية الموسم بعد انتهاء الاعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر نادى بيراميدز على استعادة مهاجمه ناصر منسى المعار لطلائع الجيش فى نهاية الموسم لاسيما بعد تألقه هذا الموسم بجانب اقتراب مشاركته فى اوليمبياد طوكيو مع المنتخب الاوليمبى ، وانضم ناصر منسي صاحب الـ24 عاما إلى بيراميدز قادما من الداخلية في صيف 2018، ولعب خلال الموسمين الماضين معارا إلى طلائع الجيش وقدم مستويات متميزة للغاية تحت القيادة الفنية لعبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع.

فى سياق مختلف ، استقر الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على ملاقاة نظيره أسوان ودياً فى السادسة مساء السبت المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن خطة الاستعداد لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها الخامسة عصر الاحد 27 يونيو الجارى على ستاد جهاز الرياضة بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفى نفس السياق، منح عبد الحميد بسيونى لاعبيه راحة من المران لمدة 48 ساعة عقب الفوز على الانتاج الحربى أمس الثلاثاء بهدفين مقابل هدف بالجولة السادسة والعشرين للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام، أحرز أهداف طلائع الجيش ناصر منسى ومحمد بازوكا بالخطأ فى مرماه فى الدقيقيت 10و13، وأحرز هدف الإنتاج الحربى محمد طارق أبوالعزفى الدقيقة 63.

وعلى صعيد مختلف، تأكد غياب عمرو السيسى لاعب الطلائع عن مباراة فريقه أمام البنك الاهلى بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة الانتاج الحربى ، ويعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للطلائع، على دراسة فريق البنك الاهلى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق للخروج بالثلاث نقاط ومواصلة خطة الزحف نحو مراكز القمة فى جدول المسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.