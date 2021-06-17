شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..نانسى محجوب حكم اليد: هوايتى الموضة وحلمى أكون إعلامية رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " نانسى محجوب " حكم كرة اليد والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

هوايتي المفضلة الموضة و الفاشون .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

المكرونة بكل أنواعها .

من نجمك المفضل ؟

أحمد مكى و أحمد عز .

من مطربك المفضل ؟

تامر عاشور .

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟

حلمى أصبح إعلامية رياضية .

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

ممكن إذا كان فيه تجاوز.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

السندريلا سعاد حسنى .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الفورمال و السواريه .

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

الأفضل يكون رياضى .