شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في تونس يُوجّه «دعوة عشاء» لبعثة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه إيهاب فهمي، السفير المصري في تونس، «دعوة عشاء» لبعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، في منزله مساء اليوم.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة وحاسمة أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء السبت المقبل على استاد حماد العقربي في مدينة رادس.
وكان إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، وبرفقته طاقم السفارة، قد حرصوا على استقبال بعثة الأهلي، وحضور المران الأول للفريق الذي أقيم أمس الأربعاء في الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي في مدينة رادس.
ووجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في تونس، الشكر إلى السفير المصري إيهاب فهمي، على جهوده وحفاوة استقباله لبعثة الأهلي.
ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.