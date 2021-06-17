شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في تونس يُوجّه «دعوة عشاء» لبعثة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه إيهاب فهمي، السفير المصري في تونس، «دعوة عشاء» لبعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، في منزله مساء اليوم.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة وحاسمة أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة مساء السبت المقبل على استاد حماد العقربي في مدينة رادس.

وكان إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، وبرفقته طاقم السفارة، قد حرصوا على استقبال بعثة الأهلي، وحضور المران الأول للفريق الذي أقيم أمس الأربعاء في الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي في مدينة رادس.

ووجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في تونس، الشكر إلى السفير المصري إيهاب فهمي، على جهوده وحفاوة استقباله لبعثة الأهلي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب.