شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والترجي في نصف نهائي إفريقيا .. تعرف علي موعد المباراة والمعلق والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مباراة الأهلي والترجي في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن يحضرها 500 مشجع من نادي الترجي التونسي في أستاد رادس، سيطرت على محرك البحث جوجل، من متابعي الفريقين بحثا عن اسم معلق المباراة وموعدها والقنوات الناقلة.

"المصري اليوم" تنشر تفاصيل الحدث الرياضي بين الأهلي المصري والترجي التونسي موعد المباراة الإياب بين الناديين المقررة علي استاد السلام في القاهرة.

تقام مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 19 يونيو الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة في استاد رادس، علي أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين المصري والتونسي في 9 مساء يوم السبت 26 يونيو بتوقيت القاهرة علي استاد السلام.

من المقرر أن تذاع المباراة الأهلي والترجي حصريا عبر قنوات «beIN Sports HD 4» علي تردد:

علي القمر: نايل سات

تردد11054

معدل الترميز 27500 – 2/3

المعلق هو محمد بركات، هو معلق محايد بين الناديين العربيين الأهلي المصري والترجي التونسي.

يواصل النادي الأهلي تدريباته يوميا علي الملعب الفرعي في استاد رادس، استعدادًا للمباراة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في حضور بعثة الفريق برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.