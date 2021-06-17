شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يوجه انذار شديد اللهجة لبيراميدز قبل مواجهة الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الرجاء المغربي فوزا ثمينا على مضيفه اتحاد طنجة بنتيجة (3-0)، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المغربي.

وسجل الفريق البيضاوي الفوز قبل مواجهة بيراميدز المصري، الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

سجل أهداف المباراة، بين مالانجو الذي سجل «هدفين» بالدقيقتين (17، 56) وسفيان رحيمي (39).

وبهذا الفوز، رفع الرجاء رصيده إلى 45 نقطة في مقعد الوصيف بفارق 3 نقاط عن المتصدر الوداد، بينما يحتل اتحاد طنجة المركز الثالث بـ31 نقطة.

ويواجه الرجاء المغربي نظيرة بيراميدز الأحد المقبل في الدور النصف النهائي لمسابقة الكونفدرالية.