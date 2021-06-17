شكرا لقرائتكم خبر عن بارما يعلن التعاقد مع بوفون بطريقة مؤثرة: «عودة سوبرمان».. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بارما الإيطالي إنهاء إجراءات التعاقد مع الحارس الدولي المخضرم جيانلويجي بوفون وذلك بعد نهاية عقده مع يوفنتوس.

وكان بوفون قد أعلن منذ أيام، رحيله عن اليوفى بنهاية الموسم الجارى، دون أن يحدد هل سيعتزل أم سينتقل إلى نادٍ آخر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بارما مقطف فيديو يظهر فيه بوفون بقميص سوبر مان معلقًا: «لقد عدت».

وبدأ بوفون مسيرته الكروية مع بارما قبل 26 عاما وانتقل إلى يوفنتوس عام 2001، واختار العودة إلى بارما بسبب المشروع الطموح للفريق ليخوض الحارس المخضرم ثاني موسم له بالدرجة الثانية الإيطالية بعد موسم قضاه مع يوفنتوس عقب فضيحة التلاعب بالنتائج وهبوط اليوفي وقتها.