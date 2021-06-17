شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للمصري قبل مواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي بقيادة على ماهر، ضربة قوية قبل مواجهة الإنتاج الحربي، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما تأكد غياب أحمد رفعت، جناج الفريق عن مباراة الإنتاج الحربي، بسبب حصوله على الإنذار الثالث، خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي المصري مع الإنتاج الحربي، الجمعة المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 لقاءات وتعرض للهزيمة في 5 مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 24 غيرها.