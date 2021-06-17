شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وبن شرقي يتقاسمان الصدارة في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقاسم ثنائي القلعة البيضاء، أحمد سيد زيزو، والمغربي أشرف بن شرقي، صدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع نادي الزمالك خلال الموسم الجاري، حيث شارك كل منهما مع الفريق الأبيض في 30 مباراة، وذلك قبل انطلاق مباراة الليلة أمام أسوان في الدوري العام.

ويعتبر بن شرقي هو هداف الزمالك برصيد 12 هدفاً، بينما سجل زيزو 3 أهداف فقط، ويأتي في المركز الثاني من حيث اللاعبين الأكثر مشاركة، طارق حامد لاعب وسط الزمالك برصيد 29 مباراة، بينما جاءت باقي القائمة كالتالي:

أحمد سيد زيزو: 30 مباراة

أشرف بن شرقي: 30 مباراة

طارق حامد: 29 مباراة

يوسف أوباما: 28 مباراة

الونش: 28 مباراة

فرجني ساسي: 27 مباراة

أحمد فتوح: 24 مباراة

شيكابالا: 24 مباراة

محمود علاء: 22 مباراة

حازم إمام: 22 مباراة

حميد أحداد: 18 مباراة

محمد عبد الغني: 17 مباراة

عبد الله جمعة: 17 مباراة

إمام عاشور: 17 مباراة

محمد أبو جبل: 16 مباراة

حمزة المثلوثي: 16 مباراة

إسلام جابر: 16 مباراة

مروان حمدي: 16 مباراة

أسامة فيصل: 14 مباراة

سيف الجزيري: 13 مباراة

جنش: 9 مباريات

محمد عواد: 8 مباريات

عبد الشافي: 8 مباريات

محمد عبد السلام: 6 مباريات

حسين فيصل: 6 مباريات

محمود عبد العزيز: 5 مباريات

محمد أشرف روقة: 5 مباريات

أحمد عيد: 3 مباريات