سيد عبد الحفيظ: مباراة الترجى صعبة.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية فى رادس

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القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، صعوبة مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب الدور النصف النهائى لدوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد حمادى العقربى، مشيرا إلى أن الأهلى يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فى رادس لتسهيل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمى لناديه: "الأهلي والترجي التونسي، هما طرفا الدور قبل النهائي لنفس البطولة على مدار السنوات الأربعة الأخيرة، وهو ما يؤكد أهمية وصعوبة هذه المواجهة".

وأضاف: "بالتأكيد نعيش أجواء من التركيز، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بتونس تساعدنا في لقاء العودة، خاصة أننا ندرك جيدا أن هذه المواجهة من 180 دقيقة على شوطين".

وأوضح: "الأهلى والترجى يمتلكان كل مقومات البطولة وهما من الفرق الكبرى داخل القارة ومطالبات دائما بالمنافسة على البطولات.. ووجودهما فى تحدى الدور النصف النهائى يشير إلى صعوبة اللقاء على الفريقين".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجميع فى الأهلى يدرك أهمية مباراة السبت المقبل؛ لأنها تمثل خطوة مهمة في مشوار التأهل للمباراة النهائية، والحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، لذلك هناك حالة تركيز كبيرة في هذه المباراة، حتى قبل وصول بعثة الفريق إلى تونس.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد على جاهزية جميع لاعبي الأهلي لمباراة الترجي يوم السبت المقبل، ويسعون لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جمهور النادي وتكون نقطة قوة لنا قبل لقاء العودة بالقاهرة.