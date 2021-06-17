شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى تحت صافرة الصباحى قبل مواجهة المحلة.. لم يعرف الهزيمة إلا بلقاء وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلى مع غزل المحلة المقرر انطلاقها فى الخامسة من مساء اليوم لحساب الأسبوع الــ26 بمسابقة الدورى الممتاز.

وضم طاقم التحكيم كل من الدولي محمد الصباحي حكم ساحة ، و يعاونه احمد بكر مساعد أول وصلاح محمد عفيفي مساعد ثانِ، فضلاً عن منير يوسف حكمًا رابعًا.

كما أسندت اللجنة مهمة إدارة حكم الڤيديو “الڤار” للحكم حسام عزب و يعاونه ابراهيم محجوب.

ولعب الدراويش تحت صافرة الصباحى 12 مباراة حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل 6 وخسر لقاء وحيد وله 16 هدفًا وعليه 11 هدفًا وكلين شيت فى 3 لقاءات وفقاً للموقع الرسمى للإسماعيلى

الدورى العام ..

* يوم 29 أبريل 2013 ” موسم ملغى ” تعادل مع اتحاد الشرطة 1 / 1 بالقاهرة ( عمرو السولية من ضربة جزاء )

* يوم 19 فبراير 2014 تعادل مع المنيا 1 / 1 بالإسماعيلية ( جون آنطوى )

* يوم 2 نوفمبر 2014 تعادل مع اتحاد الشرطة 1 / 1 بالقاهرة ( جون آنطوى )

* يوم 3 يونيه 2015 تعادل مع المقاولون العرب 2 / 2 بالإسماعيلية ( شكرى نجيب وإيمانويل بناهينى / محمد فضل 2 فى فريقه الأسبق )

* يوم 4 نوفمبر 2016 فاز على إنبى 2 / 1 بالإسماعيلية ( شكرى نجيب ومحمود متولى من ضربة جزاء )

* يوم 16 نوفمبر 2017 فاز على طنطا 1 / صفر بطنطا ( ديجو كالديرون )

* يوم 9 فبراير 2018 تعادل مع الداخلية صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 2 أبريل 2018 فاز على الزمالك 3 / 1 بالإسماعيلية ( محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن )

* يوم 13 سبتمبر 2018 فاز على إنبى 3 / 2 بالإسماعيلية ( كريستوفر مندوجا 2 وريتشارد بافور )

* يوم 11 نوفمبر 2018 خسر من حرس الحدود صفر / 1 بالإسكندرية

* يوم 24 يناير 2019 فاز على بتروجيت 1 / صفر بالقاهرة ( بنسيون شيلونجو )

* يوم 30 يناير 2021 تعادل مع بيراميدز 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمد عادل )

الإنذارات لـ 20 لاعبًا ..

• 3 إنذارات لمحمود متولى

• إنذارين لكلا من سامح عبد الفضيل وكريم الضو ومحمد فتحى ومحمد صادق والنيجيرى أودا مارشال

• إنذار لكلا من عبد الحميد سامى والبرازيلى ألكسندرو لوبيز وأحمد ناصر ومحمد أبو المجد ” بوشا ” والكولومبى دييجو كالديرون ومحمد عواد وإبراهيم حسن ومحمد مجدى الجمل وطارق طه ومحمد فوزى والتونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صبحى ومحمد بيومى والتونسى مروان الصحراوى

الطرد 3 لاعبين ..

• طرد مباشر لمحمود حمد

• بعد إنذارين لكلا من كريم الضو والنيجيرى أودا مارشال

ضربتين جزائتين للإسماعيلى ..

• فى مباراة اتحاد الشرطة 2013

• فى مباراة إنبى 2016

ضربتين جزائتين على الإسماعيلى ..

• فى مباراة إنبى 2016

• فى مباراة حرس الحدود 2018.