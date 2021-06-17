شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعتمد على إمام عاشور في التشكيل الأساسي للزمالك أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، على الدفع بإمام عاشور صانع ألعاب الفريق، أساسياً في مباراة اليوم أمام أسوان، والتي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويعتبر إمام عاشور هو البديل الوحيد المتاح في الموسم الجاري للقلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب سبق وعوض غياب ساسي من قبل وتألق بشكل واضح، وشارك إمام عاشور في 17 مباراة مع الزمالك في الموسم الجاري، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

يسعى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لتحقيق الفوز فى مباراته أمام أسوان، بعدما تعادل سلبيًا فى أخر مباريات الدورى قبل فترة التوقف الدولى الأخيرة، وذلك أمام الجونة فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من المسابقة المحلية، حيث حرص على التأكيد على اللاعبين حول أهمية المباراة وضرورة تحقيق الثلاثة نقاط، بعدما حرص على التأكد من جاهزية اللاعبين من خلال التدريبات الأخيرة التى خاضها الفريق فى الفترة الأخيرة، حيث حرص خلالها المدير الفنى الفرنسى على التركيز على النواحى البدنية والفنية للفريق، كما شهدت تدريب اللاعبين على الكرات العرضية، بالإضافة إلى التدريب على التسديد من خارج منطقة الجزاء.