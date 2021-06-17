شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مباراة الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج الاتحاد السكندرى نظيره مصر المقاصة في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية.

1_يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

2_يحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

3_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة مكون من :"محمد الحنفي "حكم ساحة" - رضا جبر "مساعد" -عادل ماهر "مساعد"- الحسن النعماني "حكم رابع"- أحمد الغندور "حكم فيديو"- حمادة الجلاوي" مساعد حكم فيديو ".

4_يدخل زعيم الثغر مباراة الليلة بعد الفوز على أسوان بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة فيما فاز الفريق الفيومى على غزل المحلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

5_تاريخيا، يتفوق مصر المقاصة في تاريخ مواجهات الفريقين والتي بلغت 18 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، مقابل أربعة انتصارات لزعيم الثغر، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل، بينها تعادلان سلبيان.

6_49 هدفا تم تسجيلها في المواجهات السابقة، سجل لاعبو المقاصة 28 هدفا مقابل 21 هدفا للاعبي زعيم الثغر.

7_يتقاسم الثلاثي المحترف أوسو كونان، وجون أنطوى - لاعب بيراميدز حاليا- ، وكابونجو كاسونجو لقب الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.

8_انتهت مواجهة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الاتحاد والمقاصة بفوز زعيم الثغر بأربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم فى 3 فبراير 2021 بالجولة التاسعة للمسابقة على ستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر، سجل رباعية الاتحاد رزاق سيسيه هدفين ومحمد الصباحى وروماريو ولياميز ولكل منهما هدفاً وأهدر باسم مرسى ركلة جزاء للمقاصة.