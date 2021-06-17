شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يخاطب كرواتيا ومونتنيجرو ورومانيا لتجهيز منتخب 2002 بنات للبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب اتحاد كرة اليد دول مونتيجرو و كرواتيا و رومانيا لدخول منتخب الناشئات مواليد 2002 معسكر مغلق فى شهر أغسطس المقبل فى إطار الإستعداد لبطولة أفريقيا بغينيا سبتمبر المقبل.

وينتظر مسئولو اتحاد كرة اليد رد أى من الدول الثلاث من أجل إنهاء كافة ترتيبات السفر لخوض المعسكر .

ويواصل منتخب ناشئات اليد مواليد 2002 استعداداته لبطولة أفريقيا المقرر إقامتها سبتمبر المقبل فى غينيا بتدريبات على الرمال بمدينة العبور على هامش معسكر القاهرة بالمركز الأوليمبى الذى انطلق يوم 27 مايو الماضى ويستمر حتى شهر أغسطس المقبل.

ومن ناحية أخرى يغادر منتخب اليد إلى إسبانيا آخر يونيو الجارى؛ للمشاركة فى دورة دولية تضم منتخب إسبانيا ومنتخب مصر ومنتخب كرواتيا.

ومن المقرر أن يتوجه منتخب اليد من إسبانيا يوم 2 يوليو 2021 إلى فرنسا؛ للدخول فى معسكر تدريبى وخوض مباراة دولية ودية أمام منتخب فرنسا يوم 5 يوليو 2021، واستكمال المعسكر فى فرنسا إلى يوم 8 يوليو 2021، على أن يتوجه المنتخب إلى ألمانيا يوم 9 يوليو 2021؛ لخوض دورة ثلاثية تضم ألمانيا ومصر والبرازيل.

وتعود بعثة المنتخب الوطنى المصرى إلى القاهرة يوم 12 يوليو، تمهيدا للسفر إلى اليابان.

ويبدأ منتخب اليد مواجهاته بالأولمبياد فى الثانية عشرة والنصف ظهر 24 يوليو القادم بمواجهة البرتغال، حيث تضم مجموعة الفراعنة أيضا منتخبات كل من: الدنمارك واليابان والسويد والبحرين.