شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي تونسي: لم تصلنا موافقة الكاف على حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي التونسي إسلام المؤدب، عن عدم وصول الموافقة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، حتى الآن، لحضور جماهير الترجي مباراة الأهلي المرتقبة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال المؤدب عبر برنامج "بي أون تايم": حتى الآن لم تصلنا أي موافقة رسمية من الكاف على حضور الجماهير في مباراة الأهلي والترجي، وفي حالة حضور الجماهير سيتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية لكورونا.

ويكثف مسئولو النادي الأهلي اتصالاتهم مع قيادات الأمن ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة لإقناعهم بالموافقة على حضور جماهيره مباراته ضد الترجي يوم 26 يونيو الجاري، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما أن مباراة الذهاب في تونس ستقام في حضور جماهير يصل إلى 5 آلاف مشجع.

ويضغط مسئولو النادي الأهلي من أجل الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لحضور الجماهير مباراة العودة ضد الترجي وزيادة عدد المشجعين المسموح لهم بحضور المباراة إلى 15 ألف مشجع أو أكثر، من أجل مساندة الفريق الأحمر على تخطي عقبة بطل تونس وخطف بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطلب فيه دعم الاتحاد وكافة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة العودة أمام الترجي التونسي في اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 26 من يونيه الجاري.

وأكد الأهلي في خطابه على الدعم المستمر الذي تلقاه الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية من كافة المؤسسات الوطنية.

وأشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي تؤكد على رغبتها فى التعاون مع كافة الجهات المعنيه بهذا الأمر ،. خاصة و أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال، باعتباره ممثلا للكرة المصرية.