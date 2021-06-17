شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الإسماعيلى وغزل المحلة فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى نظيره غزل المحلة في تمام الخامسة عصر اليوم، الخميس، على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً فيما لايزال لديه مباراة مؤجلة.

2_يحتل غزل المحلة المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعد أن خاض 25 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 10 مباريات وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً .

3_ يدخل الدراويش مباراة اليوم بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة، فيما خسر الفلاحين من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

4_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الاسماعيلى وغزل المحلة مكون من :"محمد الصباحي "حكم ساحة"- أحمد بكر "مساعد"- صالح محمد "مساعد"- منير يوسف"حكم رابع " -حسام عزب"حكم فيديو" - إبراهيم محجوب"مساعد حكم فيديو".

5_التقى الإسماعيلى وغزل المحلة فى 87 مباراة بكل البطولات، حيث فاز الدراويش فى 32 وتعادل 39 وخسر 16، له 88 هدفًا وعليه 71 هدفًا وكلين شيت 37 لقاء.

6_لعب الإسماعيلى وغزل المحلة 79 مباراة فى الدوري فاز الدراويش فى 30 تعادل 35 خسر 14 له 80 هدفًا عليه 63 هدفًا كلين شيت 34 مباراة.

7_ على ملعب الإسماعيلى فاز الدراويش على غزل المحلة فى 22 لقاء تعادل 14 خسر 3 له 47 هدفًا عليه 20 هدفًا كلين شيت 22 مباراة بينما على ملعب غزل المحلة فاز الدراويش فى 8 مباريات تعادل 21 خسر 11 له 33 هدفًا عليه 43 هدفًا كلين شيت 12 مباراة.

8_أهداف الإسماعيلى عن طريق 51 لاعبًا بدون هدف لاعب المحلة .. أيمن الجمل 5 أهداف، على أبو جريشة وأسامه خليل وحماده الرومى ومحمد صلاح أبو جريشة وإيمانويل بناهينى 3 أهداف لكلا منهم، فتحى نافع وسيد عبد الرازق بازوكا وخالد القماش ومحمد حازم وعماد سليمان وإسماعيل توتو وحمزه الجمل وبشير عبد الصمد ومحمد بركات وعبد الله السعيد وعمر جمال وحسنى عبد ربه ومحمد فضل وآرى بابل هدفين لكلا منهم، فكرى راجح وشحته وأبو بكر غازى وحسن درويش وصبرى المنياوى وشحته دسوقى وطارق الصاوى وحمدى نوح وعاطف عبد العزيز وياسر عزت وأحمد العجوز وفوزى جمال وعصام عبد العال ومجدى الصياد وشريف كراويه وحمام إبراهيم وممادو كيتا وعبد الحميد بسيونى وإسلام الشاطر وعبد الرحمن تراورى ومحمد محسن أبو جريشة ومحمد عبد الستار وأحمد فتحى ومحمد حمص ومصطفى كريم ومهاب سعيد ومعتصم سالم وعمرو السولية وأحمد فتحى وكريم الضو وتوريك جبرين هدفًا لكلا منهم بجانب لاعب المحلة فى مرماه

9_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بتعادل الفريقين 2-2 وجاءت جميع الاهداف من ركلاء جزاء سجل ثنائية الدراويش ارى بابل وسجل ثنائية الفلاحين أحمد الشيخ فى اللقاء الذى أقيم فى 23 يناير 2021 بالجولة التاسعة على ستاد غزل المحلة.

10_ لعب الفريقان 8 مباريات بكأس مصر فاز الاسماعيلى 2 تعادل 4 خسر 2 له 8 أهداف عليه 8 أهداف كلين شيت 3 مباريات ” الخروج بضربات الترجيح مرتين ” ، الهدافين .. على أبو جريشة هدفين وفتحى نافع وآمين دابو وأسامه خليل وإيهاب جلال وعماد النحاس ومحمد صلاح أبو جريشة هدفًا لكلا منهم.