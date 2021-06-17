شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تلقينا أكثر من 5 ملايين على حساب النادي ولا جديد في قضية ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن كواليس إنشاء حساب لتلقي تبرعات للقلعة البيضاء من قبل عشاق النادي وكذلك أخر التطورات في قضية رحيل فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

ويسعى عدد كبير من جماهير ومحبى نادى الزمالك فى الوقت الحالى للتبرع عبر الحساب البنكى الذى تم الإعلان عنه، ويحمل رقم 1911 وهو تاريخ تأسيس النادى.

وقال المندوه عبر برنامج " بي أون تايم" : لا يوجد أي تفصيل جديدة فيما يخص فرجاني ساسي، اللاعب كان مصاب وكان من المفترض أن يعود لاستكمال الموسم ولكن حتى الآن لا توجد أي تطورات، ولا يوجد تواصل في الوقت الحالي ومنتظرين لمعرفة الموقف النهائي للاعب لأن هناك موسم كان يجب أن يستكمله.

أضاف: منذ تولينا مسئولية النادي ندرك حاجتنا لموارد، والأفكار الخاصة بتنمية الموارد لدينا كثيرة وتحدثنا فيها مع لجان متخصصة في التسويق، وكل الأفكار مطروحة وفكرة فتح حساب لمحبي النادي لم تكن فكرتنا ولكنها كانت فكرة الجماهير، التي كانت تتحدث معنا في الشوارع عن هذا الأمر.

واصل: لا أفضل كلمة تبرع، واستقبلنا مبالغ أكثر من 5 ملايين على الحساب لدينا مبادرة كبيرة بعنوان "بحبك يا زمالك" من ضمنها فتح الحساب، ونراهن على قوة وشعبية جماهير القلعة البيضاء.