شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفع شعار "التالتة تابتة" أمام أسوان الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادي الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس، نادي أسوان على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة تحت شعار "التالتة تابتة" أمام فريق تماسيح النيل، حيث فشل أبناء ميت عقبة في تحقيق أي فوز على أبناء الجنوب في آخر مباراتين بينهما في الدوري، ويأمل في كسر هذا العقدة في مباراة الليلة.

وخسر نادي الزمالك أمام تماسيح النيل في مباراة الدور الثانى من مسابقة الدوري الموسم الماضى بهدف نظيف عن طريق إبراهيم جلال، قبل أن يتعادل الزمالك مع أسوان في لقاء الدور الأول بدون أهداف.

ويسعى الزمالك لحصد الثلاثة نقاط والفوز فى مباراته أمام أسوان، للحفاظ على تصدره لجدول ترتيب الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.

فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.