شكرا لقرائتكم خبر عن الأنوكا : نشكر مصر علي استضافة الأحداث الرياضية الهامة في ظل أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المهندس أحمد أبو الجاسم نائب رئيس اللجان الأوليمبية الإفريقية "الأنوكا"، عن فخره للمشاركة في المؤتمر نيابة عن رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية الإفريقية، مقدماً الشكر والتقدير للدولة المصرية على استضافة مختلف الأحداث والبطولات الرياضية في ظل جائحة كورونا.

وأكد في كلمته بمؤتمر الافريقي الدولي للطب الرياضي أن اتحاد اللجان الأوليمبية الأهلية الإفريقية يثمن على تنظيم المؤتمر الإفريقي الدولى للطب الرياضى ، متمنياً تداول مناقشات بناءة بين جميع المشاركين في مجال الطب الرياضي لاسيما وأن بعد التغيرات التي احدثتنها أزمة كورونا .

وانطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الإفريقي الدولى للطب الرياضى الذى ينفذه الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان "آفاق وتحديات الطب الرياضي وطرق الوقاية فى الدورات الأوليمبية فى ظل جائحة كورونا".

وشهد افتتاح المؤتمر كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الإفريقية "الأوكسا"، والدكتور خالد مسعود وكيل وزارة الشباب والرياضة للطب الرياضي، الأمين العام للاتحاد الإفريقي للطب الرياضي.

يتضمن المؤتمر ثلاث جلسات تتناول عدة محاور منها "الرياضة مدخل للصحة النفسية، الفحص الشامل للقلب والأوعية الدموية للرياضيين قبل المشاركة فى المنافسات الرياضية، التجربة المصرية فى تطوير جراحات الكتف، المكملات الغذائية والمنشطات المحظورة فى مجال الرياضة، بدائل المنشطات الطبيعية للرياضيين، الصلابة العقلية مع أبطال الأولمبياد، اللقاح ضد فيروس كورونا، المستجدات الحديثة وطرق الوقاية فى ظل جائحة كورونا".

ويشارك فى الجلسات النقاشية مجموعة من المتخصصين منهم الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ، مستشار السيد الرئيس للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منطمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور باتريك كوكر رئيس اللجنة الطبية بالأنوكا، الدكتور باسم فليجه الخبير الدولي فى الاصابات الرياضية، والدكتور حازم خميس أستاذ أمراض القلب، والدكتور شريف عزمي والدكتور على رمضان عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للطب الرياضي.