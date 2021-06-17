شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. نهائى كأس مصر للطائرة بدون حضور أسر اللاعبين .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد عن عدم حضور أسر اللاعبين نهائى كأس مصر المقرر له غدا الخميس على صالة القناة بالإسماعيلية.

وأشار غزلان فى تصريح لـ ”الخليج 365” إلى أن أمن الإسماعيلية أصدر تعليمات بعدم حضور اللقاء أى جماهير و قصور الحضور على أطراف اللقاء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد و الأندية و بعض من الإعلاميين .

ويقام فى الرابعة مساء اليوم لقاء الأهلى مع الإتحاد السكندرى، بينما يقام فى السادسة مساء لقاء الزمالك مع طلائع الجيش، فى إطار نصف نهائى كأس مصر للكرة الطائرة بينما يقام النهائى غدا الجمعة على نفس الصالة.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة تعديل موعد نهائى كأس مصر للكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021، ليقام يوم 18 يونيو الجارى بدلا من 19 على صالة القناة بالإسماعيلية، فيما يقام دور نصف النهائى على نفس الصالة يوم 17 من الشهر الجارى.

وقام اتحاد الكرة الطائرة من قبل بتعديل مواعيد نهائيات كأس مصر للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث تم تحديد دور نصف النهائى يوم 17 يونيو الجارى وقتها بدلا من 18، والنهائى يوم 19 بدلا من 21 من الشهر نفسه، قبل أن يتم تعديل موعد النهائى للمرة الثانية.