شكرا لقرائتكم خبر عن المدير المالى للزمالك: الحساب البنكى مش بدعة ولا إهانة فيه والأهلى فعلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق جبريل المدير المالى لنادى الزمالك أن فكرة فتح حساب بنكى للنادى لتلقى التبرعات لا تعد إهانة للقلعة البيضاء، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج كيك أوف مع الاعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "فكرة فتح حساب بنكى للتبرع للزمالك ليست بدعة، بالعكس هى فكرة قديمة وطبقت فى مصر فى وقت سابق سواء فى أندية بالداخل مثل الأهلى أو خارج مصر، كنا نتحفظ على الفكرة فى البداية لكن تلقينا رغبة من محبى للزمالك بضرورة الإقدام على هذه الخطوة".

ويضيف طارق جبريل: "حصلنا على موافقة وزير الشباب والرياضة وفعلنا الحساب وعقب دقيقتين فقط من فتح الحساب لدينا تبرعات رغم بساطتها لكنها تعبر عن الحب الشديد للزمالك من جمهوره، الحساب ليس سرا ويخضع للمراقبة ولن نعلن عن الأرقام سواء 5 ملايين أو غيره فى الوقت الحالى، لكن فى النهاية كل شىء سوف يتضح، وعلى فكرة الشخص الذى تبرع بخمسة مليون جاء بالمبلغ ورفض الافصاح عن هويته وكان ذلك قبل فتح الحساب البنكى".

وأكمل المدير المالى للزمالك: "أندية العالم كله تسير بهذه الصورة وهى ليست إهانة للزمالك، وحدثت فى وقت سابق للأهلى والزمالك، ولن نعتمد كلياً على هذا الحساب ستكون هناك أفكار أخرى لموارد جديدة للنادى لان فكرة الارتكان للحساب البنكى قمة الفشل ، ونفضل عدم الاعلان عن خطواتنا المقبلة للحفاظ على سريتها بما يضمن نجاحها".

ويسعى عدد كبير من جماهير ومحبى نادى الزمالك فى الوقت الحالى للتبرع عبر الحساب البنكى الذى تم الإعلان عنه، ويحمل رقم 1911 وهو تاريخ تأسيس النادى.