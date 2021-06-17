شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس..استشوار شعر ينهي مسيرة صخرة دفاع الأهلي في الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف وائل جمعة، نجم دفاع النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن الكواليس التي دفعته للاعتزال بعد مسيرة كبيرة مع الأهلي ومنتخب الفراعنة، قائلا: "واحنا نازلين التمرين لقيت لاعب لسه طالع من الناشئين بيسشور شعره ونازل التمرين فقولت لنفسي احنا كده ماشيين في سكه غلط ، لحد هنا خلاص بقي سلام عليكوا واعتزلت".

كما كشف وائل جمعة نجم الأهلي السابق كواليس حلقة شعره الشهيرة والتي لازمته طوال تواجده في الملاعب، قبل أن يغير الأمر بعد اعتزال الكرة، موضحا: "أخذت حلقة شعري كطريقة للتركيز في الملاعب وعدم الانشغال بالشعر".

وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.

فيما حصد وائل جمعة مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.

وأعير وائل جمعة للعب فى نادى السيلية القطرى موسم 2007،2008، ثم عاد إلى النادى الأهلى مرة ثانية، وحصد جمعة مع الأهلى الدورى المصرى ثمانية مرات مرات وكأس مصر ثلاث مرات بالإضافة إلى دورى أبطال إفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 – 2013.