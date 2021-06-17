شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الملاكمة فى طوكيو 16 يوليو للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة عن سفر ثنائى المنتخب، عبد الرحمن عرابى ويسرى رزق إلى طوكيو يوم 16 يوليو الجارى للمشاركة فى الأولمبياد .

و قال غنيم فى تصريح لـ الخليج 365 أن كلا الثنائى يتدربان مع المنتخب الأسبانى فى أسبانيا على هامش المعسكر المقام هناك و يستمر حتى يوم 30 يونيو الجارى .

يأتى دخول الثنائى فى معسكر مدريد بإسبانيا أستعدادا لأولمبياد طوكيو بعد صرف النظر عن معسكرا اذربيجان و كازاخستان .

حصل ثنائى منتخب الملاكمة، عبد الرحمن عرابى ويسرى رزق على تأشيرة إسبانيا يوم السبت الماضى قبل أن يغادروا إلى المعسكر مساء الثلاثاء ..

ونجح الثنائى عرابى ورزق فى الحصول على ذهبيتين فى بطولة ليتوانيا الدولية التى أقيمت مؤخرا فى إطار الاستعداد لطوكيو أيضا .

واستطاع الملاكم عبد الرحمن عرابى حصد ذهبية البطولة الأفريقية للملاكمة بالسنغال فبراير 2020 بعد إصابة ملاكم الجزائر بعدما ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو بالوصول إلى نهائى منافسات وزن 81 كجم فى البطوله الأفريقية بالسنغال المؤهلة إلى الدورة الأولمبية بالفوز على بطل غانا فى نصف النهائي.

فيما تأهل لاعب المنتخب الوطنى يسرى رزق وزن +91 كجم إلى أولمبياد طوكيو رسميا وفقا للتصيف العالمى للاعب.