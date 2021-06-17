راموس باكيًا: لن أقول وداعا.. سأعود إلى مدريد مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ودع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، جماهير الفريق الإسباني بعد إعلان نهاية مشواره مع النادي الملكي.

وأعلن ريال مدريد أمس الأربعاء، نهاية مشوار راموس مع الفريق بعد نهاية عقده في شهر يونيو الجاري.

وخلال المؤتمر الصحفي لراموس، تحدث فلورينتينو بيريز رئيس النادي أولا، وقال: "اليوم مليء بالمشاعر والعاطفة (بمن فيهم أنا)، اليوم ليس يومًا سهلًا، كل الحب والتقدير لراموس".

وأضاف: "لن أنسى يوم 8 سبتمبر عندما وصل إلى هنا قبل 16 عامًا، عزيزي راموس لقد صنعت لنفسك مسيرة رائعة، أنا فخور للغاية، أنت مرجع وأحد أساطير ريال مدريد، لقد كنت قائدًا للفريق".

وتابع: "شكرًا لك على كل ماقدمته للنادي، لقد ضحيت كثيرا من أجل هذا القميص".

وواصل: "اليوم جميع مشجعي ريال مدريد -وأنا على وجه الخصوص- يقدمون لك كل التحية والشكر على مجهوداتك مع الفريق، لقد كنت مميزًا جيّدًا بالنسبة لنا".

وأتم: "هذا هو بيتك دائما.. شكرًا لك، ستبقى دائمًا رجل العاشرة".

من ناحية أخرى، لم يتمالك راموس نفسه خلال المؤتمر وقال باكيا: "أشكر الرئيس، المدربين، زملائي وعمال النادي، لقد قضيت هنا سنوات عديدة.. ريال مدريد سيبقى في قلبي دائمًا".

وأضاف: "كنت أود توديع ريال مدريد مع الجماهير في الملعب، تلك اللحظة من أصعب لحظات حياتي، كنت طفلًا عندما جئت، واليوم لدي عائلة رائعة، أريد أن أشكركم جميعا".

وتابع: "حققت 22 لقبًا مع الفريق، قدمت الكثير من الجهد والتضحية، مرحلة رائعة اقتربت من نهايتها، ولا شيء سيكون مثلما عشته هنا".

وواصل: "لن أقول وداعًا، بل سأقول إلى اللقاء، سأعود إلى هنا يومًا ما عاجلًا أم آجلًا".

واتم: "أشكر عائلتي التي ساعدتني في كل لحظاتي، أشكركم لتحملكم مسيرتي الكبيرة ، أشكر الرئيس، اللاعبين والجميع.. الآن أنا مستعد لتحدٍ اخر".