"الخطيب وافق".. بريزنتيشن لايف تكشف خطة تطوير قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

كشفت شركة "بريزنتيشن لايف" صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة النادى الأهلى والتابعة لشركة استادات الوطنية عن كواليس تطوير قناة النادي الأحمر خلال الفترة الماضية ووعدت بمزيد من الإجراءات خلال الفترة القادمة.

وافتتحت قناة الأهلي قناة الأهلي بعد تطويرها، في يوليو الماضي قبل أن تأتي إدارة استادات و"بريزنتيشن لايف" الجديدة لتتخذ بعض الخطوات الإصلاحية.

وقالت "بريزنتيشن لايف" في بيان رسمي إن فور تسلم المجلس الجديد، إدارة شركة استادات الوطنية عمل على تطوير قناة الأهلي وضبط الأداء المالى وتسديد الديون وترشيد النفقات، مع ضبط إدارى سريع، وإعادة توظيف الكفاءات .

وأضاف البيان أن خريطة البرامج الجديدة التي ظهر بعضها للنور بالفعل ونالت استحسان وإشادة جمهور الأهلى يتبعها خطوات أخرى في مرحلة وضع الرتوش الأخيرة، ويتم الترتيب لها بعناية فائقة في إطار الخطة الشاملة لتطوير القناة.

ووفقا للبيان الإعلامي الصادر فقد تم عرض الخطة الكاملة على مجلس أمناء قناة الأهلي الأثنين الماضى، والذى شارك فيه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ونائبه العامرى فاروق، وخالد الدرندلي، وخالد مرتجى، بجانب مشاركة سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، وإسلام الشاطر، المدير التنفيذى لشركة بريزنتيشن لايف، التابعة لشركة استادات، والمشرفة على قناة الأهلى، وإيهاب الخطيب المشرف على إدارة قناة الأهلى،وتم الموافقة على خطة التطوير، واشادوا بالخطة والجهد المبذول.

ووعد سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، بأن هناك المزيد من الخطط، والمفاجآت، التى ستقدمها شركة برزنتيشن لايف، إحدى الشركات التابعة لشركة استادات، لقناة الأهلى، بما يليق أن تكون منبراً معبراً وقويا عن القلعة الحمراء.

وطورت "بريزنتيشن لايف" برنامج "البيت الكبير" الذى تولى تقديمه إسلام الشاطر وكذلك برنامج "المجرى" الذى يقدمه مصطفى عبده، بجانب التجهيز لبرنامج جديد يحمل اسم المحترف يقدمه هانى رمزى ويتناول كل ما يتعلق بالكرة العالمية وكيفية نقل الكرة المصرية إلى عالم الاحتراف الحقيقى.