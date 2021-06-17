جلسة عاصفة بين الإدارة والمدرب.. ماذا يحدث في بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

عقد مجلس إدارة نادي بيراميدز، جلسة وصفقة بـ"العاصفة" مع المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، بعد خسارة الفريق القاسية في الجولة الماضية أمام سموحة بثلاثية دون رد مساء الثلاثاء الماضي.

وكان بيراميدز تلقى خسارة محلية جديدة بعد الهزيمة من سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليتلقى الفريق مجددًا خسارة من سموحة بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم ضمن حسابات الأسبوع الـ26 من مسابقة دوري We المصري.

وحضر الجلسة ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي لمناقشة المدرب في موقف الفريق خاصة بعد الخسارة القاسية من سموحة بثلاثية، كما استفسر المجلس أسباب النتائج الأخيرة في الدوري خاصة أن الفريق يمتلك أفضل لاعبين في مصر حاليًا لدعم الفريق والمنافسة على جميع البطولات.

من جانبه، اعترف المدير الفني الأرجنتيني بتحمله المسئولية الكاملة عن النتائج الأخيرة في الدوري، معترفًا بأن الإدارة لم تقصر في أي شيء تجاه الفريق سواء مع الجهاز الفني أو اللاعبين بعدما دعمت الفريق على كل المستويات.

وتعهد المدرب للإدارة، بأنه سيقاتل مع اللاعبين لتعويض النتائج الأخيرة حيث ستكون البداية من مباراة الرجاء البيضاوي المغربي في مباراتي الذهاب والإياب بدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستضيف بيراميدز منافسه الرجاء مساء الأحد المقبل على ملعب "الدفاع الجوي" في إطار ذهاب نصف النهائي من مسابقة الكونفدرالية قبل أن يتجدد اللقاء يوم 26 من الشهر الجاري بالمغرب.

جدير بالذكر أن فريق بيراميدز يحتل المركز الثامن محليًا في جدول الدوري برصيد 34 نقطة.